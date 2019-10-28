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Жизнь

В России владельцам дронов без регистрации грозит штраф

С 28 октября в силу вступили правила учета беспилотных летательных аппаратов. Теперь владельцам дронов без регистрации грозит штраф, сообщает «Российская газета».

Квадрокоптер.
Квадрокоптер.
Анна Зайкова

Под новые правила подпадают разные аппараты — и коптеры для выполнения профессиональных задач, и игрушки, и самодельные модели. Главный критерий — максимальная взлетная масса от 250 г до 30 кг.

Правила учета вступили в силу с 27 сентября, а еще месяц давался на то, чтобы подать заявление в Росавиацию с указанием контактов и данных о беспилотнике.

Запуск дронов без номеров теперь грозит физлицам штрафом до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — до 300 тысяч рублей.

Учет нужен, чтобы мотивировать людей пилотировать аппараты аккуратнее, заявляют эксперты.

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