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Жизнь

В России вновь отменили самую массовую патриотическую акцию

Шествие «Бессмертного полка» не пройдет 24 июня в традиционном формате из-за того, что эпидемиологические ограничения исказят ощущение единения, заявила РИА Новости сопредседатель центрального штаба организаторов акции Елена Цунаева.

Участники шествия "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2015 год.
Участники шествия "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2015 год.
Денис Жилин

«Те ограничения, которые были у Роспотребнадзора по мероприятиям такого масштаба, остались прежними: это термометрия, это дистанция. Понятно, что в таких условиях организация самого шествия будет снижать градус радости и единения от того, что мы идем все вместе», — отметила собеседница агентства.

Цунаева подчеркнула, что идея мероприятия заключается в том, что его участники все вместе выходят в один день на улицу чествовать победителей.

Она также поблагодарила всех «граждан, участников и партнеров», которые участвовали в акции 9 мая.

В 2020 году шествие «Бессмертного полка» по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.

Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 млн человек во всем мире, было подано порядка 3 млн заявок из разных стран.

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