В России впервые возбудили дело о вовлечении несовершеннолетних в митинги

Возбуждено административное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции протеста. Протокол был составлен в Калининграде в отношении местного жителя Ивана Лузина, сообщает РБК.

В Барнауле прошел митинг в поддержку задержанных на митингах.

Глава юридической службы «Апологии протеста» Алексей Глухов, который консультирует Лузина, рассказал, что это первое подобное дело в России.

Протокол составили 7 февраля. Указано, что в этот день Лузин проводил несанкционированный пикет и вовлек в участие в акции двух несовершеннолетних. Кроме того, на Лузина также составили протокол за проведение пикета без подачи уведомления в органы власти.

Лузин — волонтер городского штаба оппозиционера Алексея Навального. На странице Калининградского штаба политика в соцсети «ВКонтакте» говорится, что Лузин участвовал в «акции против пыток».

Законопроект внесли в Госдуму в мае 2018 года после несанкционированной акции Навального, приуроченной к инаугурации президента Владимира Путина. На митингах по всей стране тогда, по данным правозащитников, задержали более 1,5 тыс. человек​, среди которых были и несовершеннолетние.

Закон об административном наказании за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных митингах Путин подписал в конце декабря 2018 года. Он предусматривает для физических лиц штраф 30−50 тыс. рублей или арест на 15 суток. При повторном нарушении — штраф 150−300 тыс. рублей.