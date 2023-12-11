11 декабря
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Жизнь

В России вступил в силу новый закон о загранпаспортах

Новый закон о загранпаспортах предусматривает введение единого перечня основан недействительности документа. Постановление опубликовали на официальном портале правовых актов.

Российский загранпаспорт.
Российский загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Изменения распространятся на все виды загранпаспортов.

Так, документ является недействительным в нескольких случаях:

  • при утере;
  • истечении срока;
  • изменении владельцем личных данных и в случае ухода из жизни владельца.

Также загранпаспорт будет признан недействительным, если гражданин, который не имеет права выезжать за пределы границы РФ, не передал его на хранение.

При этом к ним относятся люди, которые имеют секретную информацию, банкроты, служащие ФСБ и уголовно наказуемые.

Ранее сообщалось, что паспорт на Госуслугах не заменит бумажный.

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