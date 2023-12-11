В России вступил в силу новый закон о загранпаспортах

Изменения распространятся на все виды загранпаспортов.
Так, документ является недействительным в нескольких случаях:
- при утере;
- истечении срока;
- изменении владельцем личных данных и в случае ухода из жизни владельца.
Также загранпаспорт будет признан недействительным, если гражданин, который не имеет права выезжать за пределы границы РФ, не передал его на хранение.
При этом к ним относятся люди, которые имеют секретную информацию, банкроты, служащие ФСБ и уголовно наказуемые.
Ранее сообщалось, что паспорт на Госуслугах не заменит бумажный.