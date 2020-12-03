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Жизнь

В России вводится запрет на продажу веселящего газа

В декабре в Госдуме будет рассмотрен законопроект, который устанавливает полный запрет на реализацию в России веселящего газа N20 (бесцветный и негорючий). Молодежь часто «баловалась» им для поднятия настроения, но несколько историй закончились трагически.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
er.ru

Как пишут «Известия». в Госдуму внесена третья редакция законопроекта.

Смертельные случаи при использовании N20 начали фиксировать в России с 2017 года. Например, в одной из квартир Москвы нашли погибшими студентов. Также от такого газа в столице погибли молодой украинский шахматист и его девушка.

После этих инцидентов ряд федеральных ведомств, включая Роспотребнадзор, сделали заявления о необходимости ограничения продажи этого так называемого «веселящего газа» населению.

Одновременно будут внесены поправки в КоАП, подразумевающие ответственность за пропаганду или продажу веселящего газа N20.

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