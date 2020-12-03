В России вводится запрет на продажу веселящего газа

Как пишут «Известия». в Госдуму внесена третья редакция законопроекта.
Смертельные случаи при использовании N20 начали фиксировать в России с 2017 года. Например, в одной из квартир Москвы нашли погибшими студентов. Также от такого газа в столице погибли молодой украинский шахматист и его девушка.
После этих инцидентов ряд федеральных ведомств, включая Роспотребнадзор, сделали заявления о необходимости ограничения продажи этого так называемого «веселящего газа» населению.
Одновременно будут внесены поправки в КоАП, подразумевающие ответственность за пропаганду или продажу веселящего газа N20.