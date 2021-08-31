31 августа
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Жизнь

В России вводят новый порядок обжалования штрафов

С 1 сентября вступит в силу закон, согласно которому в Кодексе об административных правонарушениях появится положение о праве граждан РФ на дистанционное обжалование штрафов, пишет «Дума ТВ».

Штрафы.
Штрафы.
Павел Водопьянов

Речь идет о штрафах, выписанных без составления протокола. Водители смогут направлять жалобы через портал государственных и муниципальных услуг — но при желании остаются вправе обжаловать штраф и «по старинке».

«Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», — отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По его словам, новый закон установит по всей России единый порядок обжалования штрафов — независимо от того, выписаны ли они ГИБДД или специализированным учреждением.

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