В России запретили собирать пожертвования на улицах и в трамваях

Волонтеров с коробками, на которых наклеены фото больных детей, можно встретить в любой части города или общественном транспорте. Их часто называют «коробочниками».
«Использование переносных ящиков для сбора благотворительных пожертвований допускается исключительно в месте и во время проведения публичного или иного мероприятия, организованного некоммерческой организацией, учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, или несколькими такими организациями (их объединениями)», — говорится в документе.
Использование переносных коробок вне публичных мероприятий не разрешается даже некоммерческим организациям.
Но пока Госдума не приняла поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые бы предусматривали наказание за применение такого способа сбора средств. Поэтому коробочников пока нельзя наказать штрафами.