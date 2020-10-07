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Жизнь

В России запретили собирать пожертвования на улицах и в трамваях

5 октября вступили в силу поправки в федеральный закон «О благотворительной деятельности и волонтерстве», одна из которых запрещает собирать деньги в переносные ящики для пожертвований, — сообщает 66.ru.

Общественная организация "Наши дети" собирает на улицах Барнаула пожертвования, прикрываясь краевым марафоном "Поддержим ребенка".
Общественная организация "Наши дети" собирает на улицах Барнаула пожертвования, прикрываясь краевым марафоном "Поддержим ребенка".
Анна Зайкова

Волонтеров с коробками, на которых наклеены фото больных детей, можно встретить в любой части города или общественном транспорте. Их часто называют «коробочниками».

«Использование переносных ящиков для сбора благотворительных пожертвований допускается исключительно в месте и во время проведения публичного или иного мероприятия, организованного некоммерческой организацией, учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, или несколькими такими организациями (их объединениями)», — говорится в документе.

Использование переносных коробок вне публичных мероприятий не разрешается даже некоммерческим организациям.

Но пока Госдума не приняла поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые бы предусматривали наказание за применение такого способа сбора средств. Поэтому коробочников пока нельзя наказать штрафами.

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