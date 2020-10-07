В России запретили собирать пожертвования на улицах и в трамваях

5 октября вступили в силу поправки в федеральный закон «О благотворительной деятельности и волонтерстве», одна из которых запрещает собирать деньги в переносные ящики для пожертвований, — сообщает 66.ru.

Волонтеров с коробками, на которых наклеены фото больных детей, можно встретить в любой части города или общественном транспорте. Их часто называют «коробочниками».

«Использование переносных ящиков для сбора благотворительных пожертвований допускается исключительно в месте и во время проведения публичного или иного мероприятия, организованного некоммерческой организацией, учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, или несколькими такими организациями (их объединениями)», — говорится в документе.

Использование переносных коробок вне публичных мероприятий не разрешается даже некоммерческим организациям.

Но пока Госдума не приняла поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые бы предусматривали наказание за применение такого способа сбора средств. Поэтому коробочников пока нельзя наказать штрафами.