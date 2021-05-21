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Жизнь

В России запустят ресурс «Мошеловка» для борьбы с мошенниками

В России появился антимошеннический сайт, который предоставит инструменты для борьбы со злоумышленниками, пишут «Известия».

Интернет. Мошенники.
Интернет. Мошенники.
СС0

Сайт презентуют 21 мая на Российском интернет-форуме (РИФ-2021).

«На портале гражданам предлагается „сдать мошеннника“: сообщить, воспользовавшись специальной формой, о противоправных действиях тех, кто охотится за деньгами на счетах граждан», — отмечает издание.

Организаторы платформы отметили, что в ближайшее время доступ к ресурсу получат волонтеры и сотрудники различных объединений.

Добровольцы будут обрабатывать обращения граждан, систематизировать, наполнять портал информацией о выявленных случаях, новых схемах, в том числе тех, которые злоумышленники только обкатывают.

Молодого мошенника поймали в Алтайском крае.
Молодого мошенника поймали в Алтайском крае.
22.мвд.рф

Пострадавшим также предложат воспользоваться специальным алгоритмом действий — что делать и куда обращаться.

После обработки и систематизации сигналов информацию передадут в Центробанк и правоохранительные органы.

«В 2020 году количество мошеннических операций со счетами увеличилось на 34% по сравнению с 2019-м, а по сумме рост составил 52,2% - до 9,8 млрд рублей», — отметили эксперты.

В основном от мошенников страдают возрастные россияне, однако в последнее время начала стремительно расти доля молодежи (4% от пострадавших).

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