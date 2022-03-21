21 марта
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Жизнь

В России заработает система блокировки спам-звонков и SMS

К 1 июня в России планируется запустить общую систему блокировки спам-звонков и SMS-сообщений, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

На сайтах сотовых операторов «большой четверки» и ФАС граждане смогут подать жалобу на звонок или SMS-рекламу, поступившую без согласия абонента.

Клиенты будут оперативно получать ответ, а номер в течение 72 часов заблокируют все компании, подключенные к системе.

«Для более эффективной работы по защите граждан от нежелательной рекламы необходима совместная работа с операторами сотовой связи. Мы уже договорились о том, как будет работать этот сервис», — рассказала заместитель руководителя ФАС Карина Таукенова.

Эксперты уверены, что система будет эффективной: если заблокировать основные сервисы по рассылке и обзвону, то количество телефонного спама уменьшится в разы.

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