В российских аптеках заканчиваются градусники

По данным издания, на фоне пандемии коронавируса резко выросла востребованность градусников у медучреждений, что привело к сокращению поставок в профильную розницу.
О проблемах с поставками медицинских термометров рассказали крупные игроки рынка.
В нескольких компаниях градусники пока есть в продаже, в том числе бесконтактные, но в небольшом количестве. При этом сокращается количество предложений от поставщиков.
В другой аптечной сети сообщили, что потребность в ртутных градусниках на сегодняшний день закрыта. В то же время отдельные случаи дефицита фиксируют в ряде регионов.
«В основном проблема коснулась бесконтактных термометров. Крупные поставщики планируют возобновить регулярные поставки не раньше августа-сентября», — отметил гендиректор крупной сети.
Представители еще одной сети заявили о бесперебойных поставках всех видов реализуемых термометров.
Примечательно, что интернет-ритейлеры проблем не испытывают. Несколько крупных компаний утверждают, что бесперебойно происходят поставки и бесконтактных, и электронных термометров.
Это можно объяснить тем, что в рамках законодательства аптеки могут продавать только термометры с регистрационными удостоверениями изделий медназначения. Поставки таких товаров в розницу сейчас ограниченны, так как они в огромных количествах необходимы больницам.
Интернет-магазины в этом плане ничего не ограничивает — могут реализовывать не имеющие регистрационных удостоверений приборы для измерения температуры тела.
По данным DSM Group, продажи термометров в аптечных сетях с января по апрель 2020 года выросли в денежном выражении на 111,6% - до 827,6 млн рублей, год к году.