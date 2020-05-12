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Жизнь

В российских аптеках заканчиваются градусники

В России наблюдается дефицит медицинских градусников в аптеках, пишет «Коммерсант» со ссылкой на фармацевтическую розницу.

Градусник, термометр.
Градусник, термометр.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По данным издания, на фоне пандемии коронавируса резко выросла востребованность градусников у медучреждений, что привело к сокращению поставок в профильную розницу.

О проблемах с поставками медицинских термометров рассказали крупные игроки рынка.

В нескольких компаниях градусники пока есть в продаже, в том числе бесконтактные, но в небольшом количестве. При этом сокращается количество предложений от поставщиков.

В другой аптечной сети сообщили, что потребность в ртутных градусниках на сегодняшний день закрыта. В то же время отдельные случаи дефицита фиксируют в ряде регионов.

«В основном проблема коснулась бесконтактных термометров. Крупные поставщики планируют возобновить регулярные поставки не раньше августа-сентября», — отметил гендиректор крупной сети.

Представители еще одной сети заявили о бесперебойных поставках всех видов реализуемых термометров.

В аптеке.
В аптеке.
Анна Зайкова

Примечательно, что интернет-ритейлеры проблем не испытывают. Несколько крупных компаний утверждают, что бесперебойно происходят поставки и бесконтактных, и электронных термометров.

Это можно объяснить тем, что в рамках законодательства аптеки могут продавать только термометры с регистрационными удостоверениями изделий медназначения. Поставки таких товаров в розницу сейчас ограниченны, так как они в огромных количествах необходимы больницам.

Интернет-магазины в этом плане ничего не ограничивает — могут реализовывать не имеющие регистрационных удостоверений приборы для измерения температуры тела.

По данным DSM Group, продажи термометров в аптечных сетях с января по апрель 2020 года выросли в денежном выражении на 111,6% - до 827,6 млн рублей, год к году.

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