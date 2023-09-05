В российских ресторанах сильная нехватка барменов и поваров

В столице рестораторы пожаловались на нехватку сотрудников на фоне ослабления рубля, а также снижение интереса к профессии, сообщает РБК .

На сегодняшний день нехватка сотрудников достигла 20-30%.

Половина работников в сфере общепита - мигранты, которые часто отправляют часть зарплат домой. На фоне ослабления рубля стало не выгодно работать в России и они отправились зарабатывать в другие страны.

Нехватка сотрудников приводит к снижению качества обслуживания и увеличению времени ожидания посетителей. Гостям теперь приходится ждать более 45 минут свое горячее блюдо.

Ранее стало известно, что вместо «кубинского» бара Che Guevara в Барнауле откроется бразильский ресторан.