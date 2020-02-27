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Жизнь

В российских церковных лавках «по просьбам верующих» появились банкоматы для пожертвований

В церковных лавках воронежских храмов появились банковские терминалы. Информация об этом вызвала общественный резонанс, сообщает РИА Новости.

Банковская карта.
Банковская карта.
Анна Зайкова

Пресс-служба Воронежской епархии заявила, что это делается по многократным обращениям верующих — для их удобства, а также по настоятельной просьбе Сбербанка.

«По состоянию на 25 февраля 2020 года возможность внесения пожертвований с банковских карт организована для всех желающих в ряде приходов и монастырей», — говорится в сообщении епархии.

По ее данным, на данный момент пожертвования таким образом принимаются в 12 храмах, пишет bfm.ru.

В епархии также отметили, что банковские терминалы для пожертвований будут появляться в храмах Воронежской области по мере поступления просьб прихожан и при наличии технической возможности в Сбербанке.

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