В российских церковных лавках «по просьбам верующих» появились банкоматы для пожертвований

Пресс-служба Воронежской епархии заявила, что это делается по многократным обращениям верующих — для их удобства, а также по настоятельной просьбе Сбербанка.
«По состоянию на 25 февраля 2020 года возможность внесения пожертвований с банковских карт организована для всех желающих в ряде приходов и монастырей», — говорится в сообщении епархии.
По ее данным, на данный момент пожертвования таким образом принимаются в 12 храмах, пишет bfm.ru.
В епархии также отметили, что банковские терминалы для пожертвований будут появляться в храмах Воронежской области по мере поступления просьб прихожан и при наличии технической возможности в Сбербанке.