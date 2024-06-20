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Жизнь

В российских водоемах появились рыбы-наркоманы

Ученые обнаружили, что в природе проявляется загрязнение рек препаратами и наркотиками, а вместе с этим меняется и поведение фауны. Например, рыбы там становятся наркоманами, сообщает «Секрет фирмы».

Рыба в водоеме.
Рыба в водоеме.
СС0

Что говорят эксперты

Водоемы близ мегаполисов содержат высокую концентрацию наркотиков. Некоторые из видов рыб поменяли пол из-за содержащихся в воде противозачаточных препаратов, что, следовательно, приводит к риску вымирания популяций.

Все это происходит из-за того, что в реки попадает сточная вода после производства или человека.

Как с этим бороться

Чтобы избежать вымирания рыбок, вся вода должна направляться в очистные сооружения.

Но, в основном, сточные воды попадают в реки в оригинальном виде из-за старых городских сетей.

Ранее сообщалось, что запутавшегося в сетях кита спасли в Баренцевом море.

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