Что говорят эксперты
Водоемы близ мегаполисов содержат высокую концентрацию наркотиков. Некоторые из видов рыб поменяли пол из-за содержащихся в воде противозачаточных препаратов, что, следовательно, приводит к риску вымирания популяций.
Все это происходит из-за того, что в реки попадает сточная вода после производства или человека.
Как с этим бороться
Чтобы избежать вымирания рыбок, вся вода должна направляться в очистные сооружения.
Но, в основном, сточные воды попадают в реки в оригинальном виде из-за старых городских сетей.
Ранее сообщалось, что запутавшегося в сетях кита спасли в Баренцевом море.
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