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Жизнь

В российском аэропорту шаман «благословил» Sukhoi Superjet 100. Видео ритуала

В Якутске шаман провел церемонию благословения самолета Sukhoi Superjet 100, говорится на сайте авиакомпании «Якутия». Ритуал провели в аэропорту имени Платона Ойунского.

Самолет. Суперджет.
Самолет. Суперджет.
kuhnmi(flickr.com), CC BY-SA 2.0, part from origina.

Церемония проходила при температуре минус 39 градусов.

«В период ренессанса культур народов Якутии обрядовая культура алгыса приобрела новые формы и становится поистине брендом священной Земли Олонхо», — процитировали в пресс-службе авиаперевозчика фрагмент из статьи, опубликованной на сайте якутского «Театра Олонхо».

Ритуал алгыса сочетает поклонение духу огня, духу местности и рождает чувство единения человека с окружающим миром и природой, пишет polit.ru.

Кроме шамана и представителей авиакомпании, в церемонии участвовали сотрудники администрации муниципального района «Мегино-Кангаласский улус».

Именной самолет

Самолет, который задействовали в церемонии, носит имя национального героя Якутии Василия Манчаары.

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