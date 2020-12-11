В российском аэропорту шаман «благословил» Sukhoi Superjet 100. Видео ритуала

Церемония проходила при температуре минус 39 градусов.
«В период ренессанса культур народов Якутии обрядовая культура алгыса приобрела новые формы и становится поистине брендом священной Земли Олонхо», — процитировали в пресс-службе авиаперевозчика фрагмент из статьи, опубликованной на сайте якутского «Театра Олонхо».
Ритуал алгыса сочетает поклонение духу огня, духу местности и рождает чувство единения человека с окружающим миром и природой, пишет polit.ru.
Кроме шамана и представителей авиакомпании, в церемонии участвовали сотрудники администрации муниципального района «Мегино-Кангаласский улус».
Именной самолет
Самолет, который задействовали в церемонии, носит имя национального героя Якутии Василия Манчаары.