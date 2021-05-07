В российском регионе анонсировали парад детсадовцев на 9 мая, а потом отменили

Администрация Лихославльского района Тверской области анонсировала парад «малышковых войск» на 9 Мая. После огласки мероприятие отменили, сославшись на коронавирусные ограничения, пишет «МБХ медиа».

Изначально администрация планировала, что в параде примут участие более 100 воспитанников детских садов.

«Это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое еще больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке», — говорилось в сообщении, которое теперь удалили.

Команды детей в военной одежде должны были представлять разные рода войск. На параде также должны были быть макеты боевой техники, которые сделали сотрудники детских садов и родители.

«Малышковый парад 9 мая мы проводить не будем, все. Поступили рекомендации Роспотребнадзора — сказали дождаться улучшения эпидемиологической ситуации. Поэтому посмотрим, может это в день района в июне где-то сделаем. То есть 9 Мая его не будет», — сказала замглавы администрации Ольга Громова.

В последние годы во многих детских садах детей на 9 Мая одевают в военную форму для участия в фотосессиях, пишет polit.ru. Педагоги полагают, что это воспитывает в детях патриотизм.