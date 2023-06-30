В российском регионе ввели штрафы для навязчивых гадалок и попрошаек

В Самарской области приняли закон о введении штрафов за приставание к гражданам от гадалок, попрошаек и навязчивых продавцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный парламент.

В пояснительной записке к документу указано, что граждане часто жалуются на приставания гадалок, попрошаек и навязчивых продавцов.

Авторы законопроекта отмечают, что нередко к этой деятельности привлекают детей и инвалидов. Из-за неблагоприятных условий они рискуют своим здоровьем и создают помехи на дороге.

В связи с этим губернская дума Самары решила принять закон о штрафах за приставание к гражданам в общественных местах. Размер штрафа - до 5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России начнут штрафовать за плевки в общественных местах.