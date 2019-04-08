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Жизнь

В российской армии из танка стреляли дровами

На полигоне под Санкт-Петербургом состояние танка Т-80 после ремонта проверили выстрелом по цели бревном. Кадры тестирования показал телеканал «Звезда».

Военная техника. Танк.
Военная техника. Танк.
СС0

Чтобы деревянный снаряд не загорелся, в дуло залили воду. После выстрела полено почти сразу разорвало на щепки, пишет РИА Новости.

Это не баловство, а стандартная процедура проверки танков на 61-м бронетанковом заводе Т-80, уточняют «Невские новости». Такой имитацией специалисты оценивают состояние обновленной пушки.

Танк Т-80 — основной боевой танк, производившийся в СССР. На вооружение Советской армии принят в 1976 году. Он разгоняется до 80 км/ч, совершает полицейские развороты и прыгает на 14 метров.

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