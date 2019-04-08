В российской армии из танка стреляли дровами

Чтобы деревянный снаряд не загорелся, в дуло залили воду. После выстрела полено почти сразу разорвало на щепки, пишет РИА Новости.
Это не баловство, а стандартная процедура проверки танков на 61-м бронетанковом заводе Т-80, уточняют «Невские новости». Такой имитацией специалисты оценивают состояние обновленной пушки.
Танк Т-80 — основной боевой танк, производившийся в СССР. На вооружение Советской армии принят в 1976 году. Он разгоняется до 80 км/ч, совершает полицейские развороты и прыгает на 14 метров.