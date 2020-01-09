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Жизнь

В Роструде напомнили о коротких рабочих неделях в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель будет у россиян в связи с праздниками в 2020 году. Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной — 9 и 10 января.

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В феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества граждане будут трудиться четыре дня — с 25-го по 28-е, пишет РИА Новости.

Международный женский день в 2020 году приходится на воскресенье, поэтому нерабочим днем станет понедельник 9 марта.

Также на день меньше придется трудиться в последнюю неделю апреля из-за празднования Дня весны и труда. Еще одна укороченная неделя ждет россиян в июне благодаря празднованию Дня России, пишет «РГ».

Сокращенная неделя будет в ноябре. День народного единства придется на среду, разбив пятидневку на две части. Рабочими днями будут 2 -3 ноября и 5−6 ноября.

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