В Роструде прокомментировали сообщения о дополнительном выходном ко Дню защитников Отечества

В пятницу, 22 февраля, можно будет уйти с работы на час раньше, сообщает РИА Новости .

Но дополнительного выходного по случаю празднования Дня защитника отечества в феврале не будет — россияне отгуляют этот день в мае, рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

«В соответствии с постановлением правительства о переносе выходных дней в этом году выходной по случаю Дня защитника Отечества переносится с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая. В связи с этим дополнительных выходных дней в феврале не будет. Тем не менее, для тех, кто трудится по стандартному графику пятидневной рабочей недели, продолжительность работы в пятницу, 22 февраля, сокращается на один час», — сообщил официальный представитель ведомства, пишет bfm.ru.

Следующие длинные выходные ждут нас с 8 по 10 марта. В мае россияне будут отдыхать с 1 по 5 число благодаря празднованию Дня Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. Длительные выходные ждут россиян в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.