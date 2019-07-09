В Роструде рассказали, в каких случаях на работе могут не дать отпуск

Отказать работнику могут в исключительных случаях. Например, если отпуск сотрудника в этом году плохо отразится на нормальном ходе работы компании. Тогда с согласия работника руководство может перенести отпуск на следующий рабочий год.
Кроме того, работника могут отозвать из отпуска. Перечень причин для этого законодательно не сформулирован.
Если сотрудника отозвали из отпуска, то неиспользованную часть отдыха ему должны предоставить в удобное время в течение текущего рабочего года или присоединить к отпуску за следующий рабочий год.
По законодательству запрещено не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, уточнили в Роструде.