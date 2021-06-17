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В «Росводоканал Барнаул» студентам рассказали о работе очистных сооружений канализации

На канализационных очистных сооружениях № 1 «Росводоканал Барнаул» прошли экскурсии для студентов Алтайского государственного и Алтайского государственного технического университетов. Студентам рассказали о работе важных для города объектов системы водоотведения и показали их в действии.

Экскурсии для студентов Алтайского государственного и Алтайского государственного технического университетов.
Экскурсии для студентов Алтайского государственного и Алтайского государственного технического университетов.
Источник: «Росводоканал Барнаул»

«В Барнауле два участка, где расположены очистные сооружения канализации. Те, где мы находимся, принимают стоки из центральной и нагорной частей города. В отличие от КОС-2, куда стоки „поступают“ самотеком, на КОС-1 их приходится поднимать на очистные сооружения главной насосной станцией. На этих объектах стоки проходят две стадии очистки: механическую и биологическую. Таким образом, мы возвращаем реке воду чистую, без каких-либо примесей, осадков и запахов», — рассказал технолог КОС-1 Григорий Силантьев.

Сотрудники предприятия отметили интерес у студентов — они активно задавали вопросы о процессе очистки стоков, о причинах засоров, а также о необычных находках, которые приносили сточные воды.

Экскурсии для студентов Алтайского государственного и Алтайского государственного технического университетов.
Экскурсии для студентов Алтайского государственного и Алтайского государственного технического университетов.
Источник: «Росводоканал Барнаул»

«После экскурсии ребята пообещали, что будут строго соблюдать правила использования хозяйственно-бытовой канализации и обязательно расскажут об этом своим близким. Увидев работу очистных сооружений канализации, они воочию убедились, что очень важно утилизировать отходы правильно», — отметил Григорий Силантьев.

Напомним еще раз о том, что нельзя сбрасывать в канализацию: строительный мусор, ветошь, ткань, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы.

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