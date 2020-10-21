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Жизнь

В рот компот. Диетолог назвала главный минус любимого напитка россиян

Эндокринолог-диетолог Эльвира Федорова рассказала о вреде компотов и предложила полезную альтернативу этому напитку. Об этом сообщает «Росбалт».

Компот.
Компот.
buzzfeed.com

Врач заявила, что в компотах содержится слишком много сахара, что вредно для здоровья.

Поэтому вместо этого напитка Федорова советует готовить взвар — напиток, получаемый с помощью доведения до кипения или кипячения воды с фруктами или ягодами, но без сахара.

Эксперт утверждает, что он очень полезен, поскольку содержит минералы и устойчивые к нагреванию и высушиванию витамины.

И так как в нем не содержится сахара, он утоляет жажду и не вызывает чувство голода через некоторое время после употребления.

При приготовлении взвара диетолог рекомендует использовать свежие и сушеные некислые плоды.

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