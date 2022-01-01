2 января -22°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В РПЦ назвали недостаток, который заставляет россиян дарить игрушечных тигров в год Тигра

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ Макарий объяснил моду дарить на Новый год подарки, связанные с восточным календарем, сообщает РИА «Новости».

Тигр игрушка.
Тигр игрушка.
uamade.ua.

Иеромонах Макарий отметил, что мода дарить подарки в виде животных-покровителей по восточному календарю связана с «недостатком интеллектуальной и духовной жизни».

Однако, подчеркнул священник, верующим россиянам не стоит обижаться на людей, следующих этой моде.

«Когда кто-то из людей верующих, сознательных, начинает с этим сталкиваться, когда ему дарят змею, или скорпиона, или еще что-то — некоторые приходят в раж, в возбуждение. Этого не нужно: на личном уровне нужно к этому совершенно относиться спокойно. Здесь две стороны: с одной стороны, понимание самому, что это такое, а с другой стороны — личное измерение: уважение к людям, вежливость, доброжелательность, снисхождение», — разъяснил Макарий.

По восточному календарю 2022 год — год Тигра, который пройдет под знаком водяного черного (или голубого) тигра.

Иеромонах подчеркнул, что среди верующих людей он не встречал тех, кто следует традициям такого календаря.

«Китай здесь совершенно ни при чем — это очередная мода. Мода имеет свои достаточно простые и очевидные закономерности: когда у людей нет реальных жизненных проблем, задач, дел интеллектуальных и эмоциональных. Она распространяется, у нее свои законы. Теперь — китайские истории: людям нечем загрузить свой интеллект, свою душу, и они принимают все что угодно», — пояснил Макарий.

Ранее астролог Андрей Асабаев подготовил для altapress.ru большой астрологический прогноз на 2022 год: «Тигр поиграет с вашей судьбой».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость