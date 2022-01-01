В РПЦ назвали недостаток, который заставляет россиян дарить игрушечных тигров в год Тигра

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ Макарий объяснил моду дарить на Новый год подарки, связанные с восточным календарем, сообщает РИА «Новости» .

Иеромонах Макарий отметил, что мода дарить подарки в виде животных-покровителей по восточному календарю связана с «недостатком интеллектуальной и духовной жизни».

Однако, подчеркнул священник, верующим россиянам не стоит обижаться на людей, следующих этой моде.

«Когда кто-то из людей верующих, сознательных, начинает с этим сталкиваться, когда ему дарят змею, или скорпиона, или еще что-то — некоторые приходят в раж, в возбуждение. Этого не нужно: на личном уровне нужно к этому совершенно относиться спокойно. Здесь две стороны: с одной стороны, понимание самому, что это такое, а с другой стороны — личное измерение: уважение к людям, вежливость, доброжелательность, снисхождение», — разъяснил Макарий.

По восточному календарю 2022 год — год Тигра, который пройдет под знаком водяного черного (или голубого) тигра.

Иеромонах подчеркнул, что среди верующих людей он не встречал тех, кто следует традициям такого календаря.

«Китай здесь совершенно ни при чем — это очередная мода. Мода имеет свои достаточно простые и очевидные закономерности: когда у людей нет реальных жизненных проблем, задач, дел интеллектуальных и эмоциональных. Она распространяется, у нее свои законы. Теперь — китайские истории: людям нечем загрузить свой интеллект, свою душу, и они принимают все что угодно», — пояснил Макарий.

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