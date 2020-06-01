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Жизнь

В РПЦ поддержали идею ограничить в аптеках продажу препаратов для абортов

Пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский поддерживает инициативу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой. Она предлагает ограничить продажу в аптеках лекарственных препаратов для абортов, пишет РИА «Новости».

УЗИ.
УЗИ.
архив сайта brn.kupofon.ru

Анна Кузнецова в ежегодном докладе заявила, что система защиты права ребенка на жизнь нуждается в дополнительных законодательных мерах. В их числе она назвала ограничение продажи в аптеках лекарственных препаратов для абортов.

«Очень правильные предложения Анны Кузнецовой. Но это только часть широкого пакета мер. За этими мерами стоят миллионы людей. По примеру западных стран (и той же Германии) в России необходимо ввести на уровне федерального закона обязательное доабортное консультирование психолога или социального работника», — написал в своем Telegram Рулинский.

По его словам, доабортное консультирование дает «очень хорошие результаты».

«За последние 5,5 лет работы нашей программы „Спаси жизнь“, благодаря психологическому консультированию и помощи, от аборта было спасено более 12,5 тысяч детских жизней», — добавил Рулинский.

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