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Жизнь

В РПЦ подсказали российским женщинам, где искать счастье и настоящих мужчин

Одиноким российским женщинам стоит искать мужа в Китае или Африке, где «очень много молодых неженатых мужчин», заявил в эфире радио «Радонеж» глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом сообщили «Вести.ru».

Китай.
Китай.
СС0

«Взять — и уехать! Земля-то круглая», — сказал он. Была затронута в этой беседе со слушателями и тема счастья.

На слова одной из них о том, что «хочется немножко счастья», протоиерей посоветовал повысить планку ожиданий.

Так, он задал встречный вопрос: «Почему же немножко?» И посоветовал: «Надо полной мерой. А это счастье можно найти только в Боге».

При этом священник еще раз призвал русских женщин к большей жизненной активности, посоветовав, что «шевелиться надо», и напомнив пословицы: «Без труда не вынешь рыбку из пруда» и «Под лежачий камень вода не течет».

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