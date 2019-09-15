В РПЦ раскрыли настоящие зарплаты священников

Зарплаты московских священников РПЦ составляют от 20 до 40 тыс. рублей в месяц, в регионах они меньше, рассказал в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале « Россия 24 » председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пишут «РИА Новости».

Он сообщил, что финансовое состояние прихода зависит от того, где он находится и сколько в нем прихожан. «Особенно бедные храмы — в сельской местности. Иногда священники живут не просто скромно, но очень бедно», — заявил иерарх.

По его словам, зарплата — это не единственный доход служителей Церкви. «У священника есть доход за совершение треб, особенно, если это вызов на дом: освятить машину, квартиру, покрестить, причастить», — сказал митрополит Иларион.

Он также подчеркнул, что плата за совершение этих обрядов — рекомендованная, а не обязательная.

По словам иерарха, никому не могут отказать в совершении таинства, например, крещении, отпевании, венчании, если люди не могут заплатить.