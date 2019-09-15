В РПЦ раскрыли настоящие зарплаты священников

Он сообщил, что финансовое состояние прихода зависит от того, где он находится и сколько в нем прихожан. «Особенно бедные храмы — в сельской местности. Иногда священники живут не просто скромно, но очень бедно», — заявил иерарх.
По его словам, зарплата — это не единственный доход служителей Церкви. «У священника есть доход за совершение треб, особенно, если это вызов на дом: освятить машину, квартиру, покрестить, причастить», — сказал митрополит Иларион.
Он также подчеркнул, что плата за совершение этих обрядов — рекомендованная, а не обязательная.
По словам иерарха, никому не могут отказать в совершении таинства, например, крещении, отпевании, венчании, если люди не могут заплатить.