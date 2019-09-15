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Жизнь

В РПЦ раскрыли настоящие зарплаты священников

Зарплаты московских священников РПЦ составляют от 20 до 40 тыс. рублей в месяц, в регионах они меньше, рассказал в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пишут «РИА Новости».

Церковь.
Церковь.
СС0

Он сообщил, что финансовое состояние прихода зависит от того, где он находится и сколько в нем прихожан. «Особенно бедные храмы — в сельской местности. Иногда священники живут не просто скромно, но очень бедно», — заявил иерарх.

По его словам, зарплата — это не единственный доход служителей Церкви. «У священника есть доход за совершение треб, особенно, если это вызов на дом: освятить машину, квартиру, покрестить, причастить», — сказал митрополит Иларион.

Он также подчеркнул, что плата за совершение этих обрядов — рекомендованная, а не обязательная.

По словам иерарха, никому не могут отказать в совершении таинства, например, крещении, отпевании, венчании, если люди не могут заплатить.

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