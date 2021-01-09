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В РПЦ рассказали о прививках против коронавируса

Вакцинация — самое действенное средство в борьбе с эпидемией, заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, пишет Kaluganews.

Вакцина.
Вакцина.
CC0

«Считаю, что вакцина от коронавируса — это самое на сегодня действенное средство против страшной пандемии, которая нас постигла, сказал митрополит. — И я считаю, что чем быстрее и чем большее количество людей удастся привить, тем быстрее мы победим эту страшную напасть. Я думаю, что альтернативы тем вакцинам, которые у нас существуют, на данный момент нет. Поэтому рекомендую всем, кто может, у кого нет противопоказаний, привиться от коронавируса».

По его словам, сам он сделал прививку еще в августе.

Также иерарх призвал к международному сотрудничеству в вопросах разработки и поставки вакцин, поскольку «обмен вакцинами — это веление времени», отметив, что есть страны, которые не примут российскую вакцину по политическим соображениям.

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