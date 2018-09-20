В РПЦ согласились с Папой Римским, который считает сексуальность «даром божьим», но с оговоркой

Протоиерей Димитрий Смирнов напомнил, что с точки зрения церкви половые отношения вне супружеской жизни — это грех.
Все устройство человека — это есть дар божий. Секс — это компонент любви. Но только любви в браке.
Напомним, Папа Римский Франциск объяснил молодым верующим из приходов Франции, что секс и сексуальность — это дар божий, который дан человеку для любви и рождения новой жизни. Но он призвал различать «сексуальность от бога» и ту, что «оторвана от любви и используется для развлечения». Франциск имел ввиду заработок на индустрии секса и порнографии. «Поэтому свою сексуальность нужно беречь», — предупредил понтифик.
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