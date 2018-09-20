В РПЦ согласились с Папой Римским, который считает сексуальность «даром божьим», но с оговоркой

Протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, в эфире радиостанции «Говорит Москва» согласился с высказыванием Папы Римского Франциска , назвавшего секс и сексуальность «даром божьим». Протоиерей отметил, что божьим даром может считаться секс только между супругами, сообщает ТАСС .

Протоиерей Димитрий Смирнов напомнил, что с точки зрения церкви половые отношения вне супружеской жизни — это грех.

Все устройство человека — это есть дар божий. Секс — это компонент любви. Но только любви в браке.

Напомним, Папа Римский Франциск объяснил молодым верующим из приходов Франции, что секс и сексуальность — это дар божий, который дан человеку для любви и рождения новой жизни. Но он призвал различать «сексуальность от бога» и ту, что «оторвана от любви и используется для развлечения». Франциск имел ввиду заработок на индустрии секса и порнографии. «Поэтому свою сексуальность нужно беречь», — предупредил понтифик.

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