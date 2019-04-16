В РПЦ заявили, что «настоящие мужики» остались только в спецназе

По его словам, у сильной половины населения России падает уровень мужественности. «Если взять юношу тридцатых годов и современного — у нас только в спецназе мужики остались», — сказал протоиерей Димитрий Смирнов.
Он вспомнил, что десять лет работал в Военной академии РВСН имени Петра Великого. «Я смотрю, на параде рекрутята наши ходят — маленькие, щупленькие, как цыплятки. Слава Богу, потом стали девушек набирать — хоть похожи на солдат стали», — завяил священник.
Димитрий Смирнов также добавил, что обеспокоен отказом многих российских мужчин от воспитания детей. Священник призвал исправлять ситуацию, начиная со школьной скамьи.