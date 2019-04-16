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Жизнь

В РПЦ заявили, что «настоящие мужики» остались только в спецназе

В РПЦ полагают, что «настоящие мужики» остались только в спецназе. Об этом сообщил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, пишет «Интерфакс».

Спецназ.
Спецназ.
altapress.ru

По его словам, у сильной половины населения России падает уровень мужественности. «Если взять юношу тридцатых годов и современного — у нас только в спецназе мужики остались», — сказал протоиерей Димитрий Смирнов.

Он вспомнил, что десять лет работал в Военной академии РВСН имени Петра Великого. «Я смотрю, на параде рекрутята наши ходят — маленькие, щупленькие, как цыплятки. Слава Богу, потом стали девушек набирать — хоть похожи на солдат стали», — завяил священник.

Димитрий Смирнов также добавил, что обеспокоен отказом многих российских мужчин от воспитания детей. Священник призвал исправлять ситуацию, начиная со школьной скамьи.

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