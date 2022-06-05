В Рубцовске начали суд над школьником, нанесшим «тяжкий вред» тренеру

В Рубцовске начался судебный процесс над 15-летним школьником, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда тренеру команды соперников, сообщает ГТРК «Алтай» .

12 декабря 2021 года проходил городской чемпионат по мини-футболу в зале. Юный спортсмен Артем Кузик пробежал за мячом мимо тренера команды соперников Игоря Мананникова.

Артем возвращается из-за ворот. Все это время тренер Игорь Мананников на своем месте. Не падает, не сгибается от боли. Но дает знать судье, что пробегавший игрок его ударил. Судьи не видят нарушений, игра продолжена. Секретарь соревнований, он же судья того матча Игорь Блох, в показаниях следователю отметит, что «когда Кузик пробежал мимо Мананникова, последний никаким образом не отреагировал на якобы удар Кузика по животу, то есть как стоял со скрещенными руками на груди, так и стоял»", — сообщают «Вести. Алтай».

В перерыве после первого тайма Мананников обратился к медику спорткомплекса с жалобами на острую боль в районе живота.

Полиция в возбуждении уголовного дела отказала, не найдя состава преступления. 24 февраля тренер обратился к прокурору города, и дело возбудил следственный отдел по Рубцовску по статье 111 — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Статья предполагает до восьми лет лишения свободы.

«По версии следствия и обвинения, во время матча Артём Кузик был недоволен проигрышем своей команды, у него возникли личные неприязненные отношения к тренеру соперников и преступный умысел. В это, кажется, не верит никто <…> Горожане хотят подать заявку на проведение санкционированной акции в поддержку Артема, собирают деньги на адвокатов для мальчика. А слова поддержки школьнику летят со всего Алтайского края. Тема уже вышла на федеральный уровень», — говорится в телесюжете.

Следствие шло меньше двух месяцев. Обвинение построено на показаниях самого Мананникова и двух игроков его команды.

Тренер заявил гражданский иск: требует возместить ему 2 990 рублей на лекарства, 82 000 недополученного дохода и 2 млн рублей компенсации морального вреда. 2 июня состоялось первое заседание по делу.