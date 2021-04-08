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Жизнь

Барнаульские дорожники расширят проезд к труднодоступному ЖК

В Барнауле расширят проезд с ул. Балтийской к ЖК «Адмирал». Дорога там временно проложена бетонными плитами, которые остались еще со стройки дома.

В Барнауле расширят проезд к ЖК "Адмирал".
В Барнауле расширят проезд к ЖК "Адмирал".
barnaul.org

Барнаульцы неоднократно жаловались на транспортную доступность «Адмирала». По Северному Власихинскому проезду добраться до ЖК проблематично — дорогу там еще не достроили.

На въезде с ул. Попова стоят бетонные блоки и знаки, запрещающие движение, поэтому автомобилистам приходится пробираться по плитам с ул. Балтийской.

«Чтобы улучшить пропускную способность этого подъезда, сегодня на участке ведутся работы. Началось его расширение путём выемки намокшего грунта и подсыпки инертными материалами», — сообщили в администрации города.

До конца сентября строительство дороги по пр. Северному Власихинскому завершится, обещают власти. Там наконец положат асфальт, сделают тротуары и освещение.

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