В Рубцовске обрушилась часть аварийного дома, жильцам посоветовали покинуть квартиры

Частичное обрушение произошло в здании 40-х годов постройки — выпала внешняя часть кладки под окнами первого этажа.

Сообщается, что дом был признан аварийным несколько лет назад.

«Жильцы не раз просили о ремонте, но, с их слов, городские власти помощи не оказывали, хотя в двухэтажке есть муниципальные квартиры», — пишут журналисты.

В ближайшее время в мэрии соберут совещание, чтобы решить вопрос о расселении.

Жильцам порекомендовали покинуть квартиры и переселиться в безопасное место.

Ранее в Алтайском крае женщину насмерть придавило рухнувшим потолком.