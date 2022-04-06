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Жизнь

В Рубцовске обрушилась часть аварийного дома, жильцам посоветовали покинуть квартиры

6 апреля в Рубцовске обвалилась часть стены двухэтажного жилого дома, сообщают «Вести Алтай».

В Рубцовске обрушилась часть стены двухэтажного дома
В Рубцовске обрушилась часть стены двухэтажного дома
vk.com/vestialtai

Частичное обрушение произошло в здании 40-х годов постройки — выпала внешняя часть кладки под окнами первого этажа.

Сообщается, что дом был признан аварийным несколько лет назад.

«Жильцы не раз просили о ремонте, но, с их слов, городские власти помощи не оказывали, хотя в двухэтажке есть муниципальные квартиры», — пишут журналисты.

В ближайшее время в мэрии соберут совещание, чтобы решить вопрос о расселении.

Жильцам порекомендовали покинуть квартиры и переселиться в безопасное место.

Ранее в Алтайском крае женщину насмерть придавило рухнувшим потолком.

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