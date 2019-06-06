В Рубцовске обустроят сквер в режиме жесточайшей экономии

Учитывая предложения и пожелания общественной комиссии и местных депутатов, власти исключили из сметы посадку цветов в сквере, говорит заместитель начальник городского управления по ЖКХ и экологии Владимир Веснин.
Оставили только кустарники, иву шаровидную и несколько деревьев.
На чем сэкономили чиновники:
- Закупили более дешевое игровое оборудования для детской площадки.
- Оптимизировали схему размещения опор освещения.
- Отказались от ворот и калиток.
- Отменили создание радиального круга из брусчатки.
- Вместо скамеек с навесом сделают обычные.
Все это удешевило проект примерно на 7 млн рублей.
Рубцовчане особенно забеспокоились о березовых аллеях в сквере, потому что на представленных версиях проекта их нет. По словам Веснина, угрозе выкорчевки могут подвергнуться отдельные деревья, которые окажутся на пути дорожек.
Владимир Веснин,
заместитель начальник управления по ЖКХ и экологии Рубцовска:
Мы готовы судьбу каждой такой березки обсуждать отдельно с представителями общественных организаций, депутатами городского Совета из любой фракции. Если скажут, что надо убирать — уберем, если скажут делать кривые дорожки, чтобы сохранить деревце — сделаем кривые. Только надо будет учитывать, что любой изгиб или искривление прямой означает увеличение объема работ и, соответственно, стоимости их производства.
Работы там идут по программе «Формирование комфортной городской среды».