В Рубцовске обустроят сквер в режиме жесточайшей экономии

Администрация Рубцовска принялась за обустройство сквера Победы. Изначально стоимость работы была 30 млн рублей, но чиновники решили удешевить проект. Из-за экономии там не будет цветов и дорогого детского оборудования, пишет газета «Местное время».

Учитывая предложения и пожелания общественной комиссии и местных депутатов, власти исключили из сметы посадку цветов в сквере, говорит заместитель начальник городского управления по ЖКХ и экологии Владимир Веснин.

Оставили только кустарники, иву шаровидную и несколько деревьев.

На чем сэкономили чиновники:

Закупили более дешевое игровое оборудования для детской площадки.

Оптимизировали схему размещения опор освещения.

Отказались от ворот и калиток.

Отменили создание радиального круга из брусчатки.

Вместо скамеек с навесом сделают обычные.

Все это удешевило проект примерно на 7 млн рублей.

Рубцовчане особенно забеспокоились о березовых аллеях в сквере, потому что на представленных версиях проекта их нет. По словам Веснина, угрозе выкорчевки могут подвергнуться отдельные деревья, которые окажутся на пути дорожек.

Владимир Веснин,

заместитель начальник управления по ЖКХ и экологии Рубцовска:

Мы готовы судьбу каждой такой березки обсуждать отдельно с представителями общественных организаций, депутатами городского Совета из любой фракции. Если скажут, что надо убирать — уберем, если скажут делать кривые дорожки, чтобы сохранить деревце — сделаем кривые. Только надо будет учитывать, что любой изгиб или искривление прямой означает увеличение объема работ и, соответственно, стоимости их производства.

Работы там идут по программе «Формирование комфортной городской среды».