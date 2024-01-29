29 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Рубцовске построят элеваторный комплекс и маслоэкстракционный завод

В Рубцовске построят элеваторный комплекс и маслоэкстракционный завод, передает пресс-служба губернатора Виктора Томенко.

Элеватор.
Элеватор.
Источник: altapress.ru

Губернатор Алтайского края и генеральный директор компании «Благо Инвест» Дмитрий Фосман подписали 26 января соглашение о социально-экономическом партнерстве.

Инвестпроект с объемом инвестиций более 14 млрд рублей реализуют в два этапа.

Известно, что в 2024 – 2026 годах возведут элеваторный комплекс на 120 тыс. тонн единовременного хранения.

В 2026-2030 годах построят производственную инфраструктуру для переработки порядка двух тыс. тонн в сутки масличных.

Отмечается, что запуск мощностей увеличит объемы экспорта продукции более высоких переделов – масла и шрота. А также позволит создать еще порядка 360 современных рабочих мест, увеличит налогооблагаемую базу.

Ранее сообщалось, что россияне рассказали, что переживают о возможных неприятностях в високосном году.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость