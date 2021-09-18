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Жизнь

В Рубцовске умер председатель городского Совета депутатов

В Рубцовске ночью 18 сентября в возрасте 69 лет умер председатель городского Совета депутатов Василий Курганский.

Василий Курганский.
Василий Курганский.
gorsovet.rubtsovsk.org

Он скончался в реанимации онкологического диспансера Рубцовска, пишет «Местное время».

Прощание состоится 20 сентября в Михайло-Архангельском храме с 12:00 до 13:00.

Факты из биографии

Курганский родился 12 марта 1952 года в селе Каяушка Родинского района Алтайского края.

В 1979 году окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» с присвоением квалификации врача.

По окончании института работал в Рубцовской горбольнице в качестве врача-хирурга, затем — врача-анестезиолога.

С 1986 по 1989 годы был заместителя главврача «Скорой помощи». С 1989 по 2000 годы — главный врач Городской больницы скорой медицинской помощи.

С 2000 по 2008 годы занимал должность заглавы администрации Рубцовска. В 2008 году назначен на должность главного врача ГУЗ «Онкологический диспансер Рубцовска».

В 2017-м избран депутатом Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва по единому муниципальному избирательному округу. На первой организационной сессии Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва 10 октября 2017 избран председателем Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва.

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