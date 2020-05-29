В Рубцовске вплотную подошли к решению одной из главных проблем города

Главная коммунальная проблема Рубцовска — городской коллектор длиной в несколько километров. Он полностью отработал свой срок, а построить новый стоит более миллиарда рублей и потребуется перекопать весь город. От этого отказались, но выход для рубцовчан все же нашелся, сообщила газета «Местное время».

Главный городской коллектор идет от ул. Сельмашской до Калинина, это 4,5 км. Чтобы его заменить, нужно убирать все насаждения с разделительной полосы пр, Ленина, надолго перекрывать движение транспорта по главной улице Рубцовска.

«Можно сказать, что произойдет долговременный коллапс», — отметил директор «Рубцовского водоканала» Евгений Зазнобин.

Поэтому поступить решили иначе. Новый коллектор проложат внутри старого. Зазоры, образовывающиеся между старым и новым коллекторами, будут бетонироваться под давлением.

«Это позволит не только избежать всех неудобств, но и почти наполовину снизить конечную стоимость реализации проекта. Такая технология уже испытана в нескольких городах, например, в Иркутске. И отлично себя зарекомендовала», — добавил Зазнобин.

В начале мая специалисты из Тулы уже проверили состояние рубцовского коллектора.

«На обследованных участках нет верхнего свода. При строительстве коллектор делали из железобетона, толщина стенок составляла 10 сантиметров. На некоторых участках нижняя часть до середины осталась, начиная от середины верхнего свода просто нет», — говорит директор водоканала.

В Туле уже приступили к разработке проекта.

Стоит сказать, что «Рубцовский водоканал» уже больше месяца устраняет аварии на канализационных коллекторах в городе. На период проведения работ городские власти ввели режим повышенной готовности.

Стоимость устранения аварий на всех участках составляет 59 млн рублей. Финансирование осуществляется из городского и краевого бюджетов.