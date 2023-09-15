15 сентября
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Жизнь

В рукопашной схватке с медведем мужчина почти потерял челюсть и выжил

Во время охоты в национальном парке Gallatin National Forest, 61 - летний мужчина пострадал от лап медведя, сообщает The New York Post.

Медведь.
Медведь.
unsplash.com

Мужчина заметил небольшого медведя и достал пистолет, чтобы его отпугнут. В этот момент из кустов на него напал огромный гризли.

Мужчина не смог правильно воспользоваться пистолетом, а отпугивающий спрей лежал далеко, поэтому ему пришлось драться с медведем руками.

Американец успел ударить животное кулаком, но гризли опрокинул его на спину и начал рвать.

Другие охотники прибежали и спугнули его. У мужчины диагностировали рваные раны на теле, а также медведь успел вцепиться ему в лицо и почти оторвал челюсть.

Ранее мы рассказывали про необычного зверька, который питается только сеном.

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