В рукопашной схватке с медведем мужчина почти потерял челюсть и выжил

Мужчина заметил небольшого медведя и достал пистолет, чтобы его отпугнут. В этот момент из кустов на него напал огромный гризли.
Мужчина не смог правильно воспользоваться пистолетом, а отпугивающий спрей лежал далеко, поэтому ему пришлось драться с медведем руками.
Американец успел ударить животное кулаком, но гризли опрокинул его на спину и начал рвать.
Другие охотники прибежали и спугнули его. У мужчины диагностировали рваные раны на теле, а также медведь успел вцепиться ему в лицо и почти оторвал челюсть.
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