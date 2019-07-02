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Жизнь

В РЖД отреагировали на «покатушки» Примадонны по перрону Рижского вокзала

Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону вокзала на машине. В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД сообщили, что автомобиль Примадонны ехал по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и не мог помешать другим посетителям.

Алла Пугачева.
Алла Пугачева.
www.instagram.com/maxgalkinru

Однако подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника, поэтому будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб, сообщили РИА Новости.

Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли на дорогом автомобиле к личному вагону артистки. Приезд певицы сняли поклонники и очевидцы, после чего сделали публикации в соцсетях, пишет bfm.ru.

Поезд отправлялся в Ригу.

Певица Любовь Успенская оправдала Пугачеву, сообщает РЕН ТВ. Успенская, увидев, действия Пугачевой, заявила, что это нормально и она не видит в ее поступке ничего удивительного.

«Надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных», — отметила Успенская.

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