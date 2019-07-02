В РЖД отреагировали на «покатушки» Примадонны по перрону Рижского вокзала

Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону вокзала на машине. В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД сообщили, что автомобиль Примадонны ехал по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и не мог помешать другим посетителям.