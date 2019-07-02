В РЖД отреагировали на «покатушки» Примадонны по перрону Рижского вокзала

Однако подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника, поэтому будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб, сообщили РИА Новости.
Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли на дорогом автомобиле к личному вагону артистки. Приезд певицы сняли поклонники и очевидцы, после чего сделали публикации в соцсетях, пишет bfm.ru.
Поезд отправлялся в Ригу.
Певица Любовь Успенская оправдала Пугачеву, сообщает РЕН ТВ. Успенская, увидев, действия Пугачевой, заявила, что это нормально и она не видит в ее поступке ничего удивительного.
«Надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных», — отметила Успенская.