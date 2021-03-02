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Жизнь

В РЖД прокомментировали высадку пассажиров поезда в глубокий сугроб на Алтае

Пассажирская платформа на станции, которую сняли на видео жители Алтайского края, была очищена от снега, а людей на самом деле высадили в сугроб. В алтайском управлении Западно-Сибирской железной дороги рассказали, как так получилось.

Пассажиры утонули в снегу на Алтае.
Пассажиры утонули в снегу на Алтае.
Скриншот видео

По предварительной информации, инцидент произошел 1 марта на станции Алтайская при высадке пассажиров поезда № 77 сообщением Абакан — Москва формирования АО «ФПК».

«Пассажирская платформа на станции была очищена от снега. Однако в связи с тем, что она рассчитана только на 8 вагонов, а был подан 14-вагонный состав, высадка пассажиров должна была осуществляться только через вагоны, выходящие на платформу», — сообщили в пресс-службе.

По поводу этого недоразумения начали служебную проверку. Алтайское управление Зап-СибЖД приносит извинения пассажирам за неудобства.

1 марта в Алтайском крае бушевали метели. Только в Барнауле за день выпала вся мартовская норма осадков.

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