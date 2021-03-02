В РЖД прокомментировали высадку пассажиров поезда в глубокий сугроб на Алтае

По предварительной информации, инцидент произошел 1 марта на станции Алтайская при высадке пассажиров поезда № 77 сообщением Абакан — Москва формирования АО «ФПК».

«Пассажирская платформа на станции была очищена от снега. Однако в связи с тем, что она рассчитана только на 8 вагонов, а был подан 14-вагонный состав, высадка пассажиров должна была осуществляться только через вагоны, выходящие на платформу», — сообщили в пресс-службе.