В саду у новозеландки ночью образовалось кипящее болото

Но оказалось, что разбудил ее гейзер, внезапно появившийся в саду.
К утру гейзер во дворе стал еще больше. Вокруг него образовался кратер, наполненный горячей грязью. Женщине с семьей придется переехать навсегда — трещина в почве образовалась и под кухней. В доме отключили электропитание и газ.
Новый гейзер собирает толпы туристов. Местные власти пытаются оцепить территорию, чтобы никто не пострадал, пишет mail.ru.
Такие явления для местных жителей не в новинку — Роторуа расположен в зоне геотермальной активности.