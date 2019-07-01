Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 июля 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В саду у новозеландки ночью образовалось кипящее болото

Жительница города Роторуа в Новой Зеландии проснулась в 2 часа ночи от тряски. Женщина подумала, что началось землетрясение, и выбежала из дома.

Вода. Водоем.
Вода. Водоем.
СС0

Но оказалось, что разбудил ее гейзер, внезапно появившийся в саду.

К утру гейзер во дворе стал еще больше. Вокруг него образовался кратер, наполненный горячей грязью. Женщине с семьей придется переехать навсегда — трещина в почве образовалась и под кухней. В доме отключили электропитание и газ.

Новый гейзер собирает толпы туристов. Местные власти пытаются оцепить территорию, чтобы никто не пострадал, пишет mail.ru.

Такие явления для местных жителей не в новинку — Роторуа расположен в зоне геотермальной активности.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость