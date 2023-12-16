В Самарской области девочка оставила странную предсмертную записку

В одном из сел Волжского района нашли тело 14-летней девочки, которая покончила с собой.

Девочку нашли на лестничной клетке 12 декабря, как сообщает Baza. Перед смертью она оставила странную записку, где похвалила отца за его умение готовить.

Следствие сообщает, что подросток проходила психологический тест в школе и он не выявил никаких отклонений.

Школьница жила с отцом, ее мать умерла, когда та была еще маленькой. Конфликтов у нее с родителем не было.

Следствие устанавливает возможные причины поступка девочки.

Ранее мы сообщали, что нашли и расшифровали "записки" девочки-убийцы из Брянска.