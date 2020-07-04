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Жизнь

В самом крупном в Сибири зоопарке родился Бэмби

Новосибирский зоопарк сообщил 4 июля о рождении у самки пятнисто оленя очаровательного малыша. Точнее — малышки: новорожденный олененок — самочка. Но прибавление в зоопарке, конечно, вовсе не только у пятнистых оленей.

Новосибирский зоопарк
Новосибирский зоопарк
Скриншон с http://www.zoonovosib.ru/

«Дочка очень похожа на своих родителей — такая же яркая и пятнистая. Малышка всюду следует за мамой и ее уже можно увидеть. Теперь в их группе два детеныша. Самки, ставшие мамами, хорошо ладят между собой, маленьких никто не обижает», — написал автор блога зоопарка в Instagram.

Прибавление в семействе и у горало (копытное из подсемейства козлиных): самка родила одного малыша.

Горалы содержатся в Новосибирском зоопарке с 2018 года, ни в одном другом зоопарке России этих животных нет. Первенец родился в прошлом году, и биологи зоопарка впервые наблюдали за развитием и взрослением малыша.

Нас удивило, что маленький горал занял укрытие. Взрослые горалы приняли это спокойно и стали устраиваться на отдых в другом месте. Малыш этого года ведет себя точно так же: теперь каменный грот — это его укрытие, остальные горалы на «детскую» не претендуют, — рассказали ученые.



А в группе винторогих козлов уже четыре козленка — мамами стали две самки. В общем, пополнение произошло в этом году у лосей, маралов, северных оленей, аргали, яков.

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