В санатории «Сосновый бор» прошел традиционный Платоновский бал

20 февраля в санатории «Сосновый бор» состоялся ежегодный Платоновский бал, приуроченный к 170-летию барнаульского главы Ивана Платонова. Потомственный дворянин и меценат, попечитель ряда учебных заведений, Иван Константинович оказывал благотворительную помощь школам, гимназиям и больницам Барнаула. Этот человек познакомил земляков с такими техническими новшествами, как паровой двигатель, электричество, телефон и водопровод. А на даче в имении в Зудилово, где сейчас находится санаторий, построил домики для гостей и устраивал балы.

Платоновский бал в санатории «Сосновый бор». Источник: www. perv-alt.ru

Платоновские балы в «Сосновом бору» проходят с 2015 года. В этом году на мероприятие собралось более 100 человек из разных городов Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской областей и Республики Алтай. Перед началом светской вечеринки дамы и кавалеры могли насладиться классической музыкой в исполнении струнного квартета.

Бал открыл Николай Ушаков, генеральный директор «Соснового бора». Он тепло поприветствовал участников и отметил важность сохранения традиций гостеприимства, которыми славилась усадьба Платоновых, и исторических ценностей.

Платоновский бал в санатории «Сосновый бор». Источник: www. perv-alt.ru Платоновский бал в санатории «Сосновый бор». Источник: www. perv-alt.ru Платоновский бал в санатории «Сосновый бор». Источник: www. perv-alt.ru

Участники Клуба старинного танца АлтГТУ «Ползунов» исполнили традиционные светские танцы того времени и провели мастер-классы для гостей. Программа сопровождалась выступлениями артистов, развлечениями и розыгрышем призов от санатория, где главным призом стал «Тур выходного дня» в доме купца Платонова.

Одним только балом выходные в «Сосновом бору» не ограничились, на утро, как положено в настоящей дворянской усадьбе, гости могли отведать ухи, принять участие в фотосессии с милыми хаски и покататься на лошадях.

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Источник: www.perv-alt.ru