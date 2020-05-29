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В санаториях Белокурихи в ожидании туристов провели масштабные ремонтные работы

В трех санаториях города-курорта Белокуриха Алтайского края в период пандемии и отсутствия туристов отремонтировали более 100 номеров и провели работы по благоустройству. Об этом сообщает правительство региона.

Ремонтные работы.
Ремонтные работы.
Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Правильное решение

Заместитель генерального директора компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов рассказал, что в период отсутствия отдыхающих, правильным решением было сделать ставку на подготовительные работы для приема гостей после открытия санаториев.

Времени даром терять не стали. На двух этажах санатория «Белокуриха» полностью заменили балконные перегородки и ограждения. Сделали косметический ремонт в самых востребованных номерах.

Ремонтные работы.
Ремонтные работы.
Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.
Ремонтные работы в номерах.
Ремонтные работы в номерах.
Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.
Ремонтные работы.
Ремонтные работы.
Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Олег Акимов отметил, что вынужденный простой позволил сделать ремонт в ресторанах санатория. Основные цеха работали в круглосуточном режиме — были сложности с заменой изношенных агрегатов в этих помещениях.

«Мы сделали ремонт в 106 номерах. Сейчас практически все готово. Помимо этого, сделали ремонт в ресторанах и термальном комплексе „Водный мир“. Отремонтировали пищеблок, подготовили конгресс-центр. Большое внимание уделили благоустройству прилегающих территорий. Максимально пользуемся ситуацией, когда можно все делать свободно. Планируем завершить все работы до 8 июня. Уверен, что новые отдыхающие будут довольны тем, что мы сделали для них в это непростое время», — объяснил Акимов.

Акимов отмечает, что благодаря вынужденной обстановке, специалисты смогли провести работы в комплексе, которые дают стабильный запас прочности на многие годы.

Обновлен «Водный мир»

По словам Олега Акимова, для более детального ремонта излюбленного отдыхающими термального комплекса «Водный мир» спустили воду из всех бассейнов, в том числе из большой чаши. А также остановили все бани и сауны.

Большое внимание на курортных объектах уделили благоустройству уличных территорий в санаториях. Выложили тротуарную плитку на пешеходных дорожках, построили новые стоянки для автомобилей отдыхающих.

«Мы сделали новую площадку для парковки машин перед въездом в санаторий „Белокуриха“. Переложили тротуарный камень. Стало очень красиво», — отметил Акимов.

Кроме того, проложили новые трассы для курортных терренкуров рядом с санаторием, укрепили склоны, провели озеленение зон отдыха цветами и газонными покрытиями.

Полноценная зарплата

В масштабном ремонте задействованы более 45 специалистов и строителей. Благодаря этому люди получат полноценную заработную плату.

«Масштаб мероприятий по ремонту и благоустройству санаторией Белокурихи самый грандиозный за последние несколько лет», — отмечают в правительстве региона.

Напомним, что Правительством Алтайского края разработан ряд мер поддержки индустрии туризма в связи с распространением коронавирусной инфекции и план поэтапного выхода отрасли из режима карантина.

В данный момент и представители туристической отрасли и власти Алтайского края заинтересованы в скорейшем возобновлении работы всех предприятий туриндустрии и раскрытии полного потенциала нашего региона.

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