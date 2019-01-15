В Санкт-Петербурге билбордами со святыми вдоль дорог хотят уменьшить количество ДТП

Ранее, в 2016—2017 годах изображения православных святых уже появлялись на билбордах в рамках просветительского проекта «Твой святой: Небесные покровители Санкт-Петербурга». Его проводили сектор коммуникаций при информационном отделе Санкт-Петербургской епархии и один из крупных операторов наружной рекламы.
Святые вышли на дороги. Кто и зачем тратит миллионы на религиозные билборды на петербургских улицах https://t.co/1vAs2pMkYY pic.twitter.com/xt5ufiPapM— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 11 января 2019 г.
В этот раз инициатором стала коммерческая компания «Мир Света». Валерий Гусев, собственник фирмы до декабря 2018 года, рассказал «Фонтанке», что это — социальный проект, который направлен на снижение количества несчастных случаев на дорогах. По его словам, аналогичные щиты размещали в Тверской области в конце 2017 года.
«Это дало эффект. Мы запросили данные ГИБДД в сравнении с 2016 и 2015 годами. При равном количестве ДТП погибло в три раза меньше людей», — заявил Валерий Гусев.
«Фонтанка» уточняет: по статистике, за 2017 год в Тверской области число ДТП и пострадавших в них людей по сравнению с 2016 годом снизилось на 8%, а количество погибших — на 17%. Однако в правительстве области это объяснили ремонтом дорог, развитием системы автоматической фотовидеофиксации нарушений и закупкой спасательной техники.