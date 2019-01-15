Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 января -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
61

В Санкт-Петербурге билбордами со святыми вдоль дорог хотят уменьшить количество ДТП

На магистралях Санкт-Петербурга появилось 60 рекламных щитов с изображениями православных святых, пишет фонтанка.ру. Заказчик утверждает, что они сделаны для борьбы с авариями на дорогах.

Церковь.
Церковь.
СС0

Ранее, в 2016—2017 годах изображения православных святых уже появлялись на билбордах в рамках просветительского проекта «Твой святой: Небесные покровители Санкт-Петербурга». Его проводили сектор коммуникаций при информационном отделе Санкт-Петербургской епархии и один из крупных операторов наружной рекламы.

В этот раз инициатором стала коммерческая компания «Мир Света». Валерий Гусев, собственник фирмы до декабря 2018 года, рассказал «Фонтанке», что это — социальный проект, который направлен на снижение количества несчастных случаев на дорогах. По его словам, аналогичные щиты размещали в Тверской области в конце 2017 года.

«Это дало эффект. Мы запросили данные ГИБДД в сравнении с 2016 и 2015 годами. При равном количестве ДТП погибло в три раза меньше людей», — заявил Валерий Гусев.

«Фонтанка» уточняет: по статистике, за 2017 год в Тверской области число ДТП и пострадавших в них людей по сравнению с 2016 годом снизилось на 8%, а количество погибших — на 17%. Однако в правительстве области это объяснили ремонтом дорог, развитием системы автоматической фотовидеофиксации нарушений и закупкой спасательной техники.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость