В Санкт-Петербурге открыли гостиницу с секс-куклами

Центр досуга с силиконовыми сотрудницами открылся в центре города, сообщают Санкт-Петербургские ведомости. Владельцы называют новое учреждение «гостиницей с прокатом дорогостоящего оборудования».

Куклы, с которыми будут уединяться постояльцы гостиницы, обладают искусственным интеллектом, подогревом и могут механически двигаться. Всего в гостинице 10 таких секс-работниц.

Все «сотрудницы» сделаны из медицинского силикона, который используется в пластической хирургии. Клиенты могут не опасаться раздражения и аллергии. При этом после каждого визита куклы проходят медицинскую дезинфекцию.

Подобные бордели очень популярны в Азии. В России такое заведение работает только в Москве. А теперь появилось и в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, сумма проката «оборудования» доходит до 5−10 тысяч рублей.