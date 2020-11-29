В Санкт-Петербурге вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса

По данным издания, это уже четвертый случай смерти от коронавируса беременной в Санкт-Петербурге.
Известно, что мама малыша — 36-летняя женщина по имени Светлана. Знакомые Светланы рассказали, что отец ребенка не участвовал в ее жизни, но она получала поддержку от своих родителей.
5 ноября умер отец Светланы, 8 ноября умерла она, а 12 ноября ее мать. В день смерти у Светланы родился сын, женщина была подключена к аппарату ИВЛ. В больнице она успела дать ребенку имя, назвав его Киреем в честь дедушки.
Из-за смерти всех родственников Кирей официально остался без родственников в Петербурге. Но его хотят забрать в семью родственники с Поволжья и двоюродная сестра матери Лариса, у которой есть трое своих детей.
Помимо этого в больницу обратился мужчина, который назвался биологическим отцом Кирея. Он подал заявление в суд об установлении отцовства. Теперь судьба новорожденного мальчика, который является наследником двух квартир в Санкт-Петербурге, зависит от теста ДНК.