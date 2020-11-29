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Жизнь

В Санкт-Петербурге вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса

Семья из Санкт-Петербурга, женщина на 32 неделе беременности, ее 64-летний отец и 61-летняя мать, умерли в течение недели из-за коронавируса. Младенца россиянки удалось спасти врачам Боткинской больницы, сообщает «Фантанка».

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

По данным издания, это уже четвертый случай смерти от коронавируса беременной в Санкт-Петербурге.

Известно, что мама малыша — 36-летняя женщина по имени Светлана. Знакомые Светланы рассказали, что отец ребенка не участвовал в ее жизни, но она получала поддержку от своих родителей.

5 ноября умер отец Светланы, 8 ноября умерла она, а 12 ноября ее мать. В день смерти у Светланы родился сын, женщина была подключена к аппарату ИВЛ. В больнице она успела дать ребенку имя, назвав его Киреем в честь дедушки.

Из-за смерти всех родственников Кирей официально остался без родственников в Петербурге. Но его хотят забрать в семью родственники с Поволжья и двоюродная сестра матери Лариса, у которой есть трое своих детей.

Помимо этого в больницу обратился мужчина, который назвался биологическим отцом Кирея. Он подал заявление в суд об установлении отцовства. Теперь судьба новорожденного мальчика, который является наследником двух квартир в Санкт-Петербурге, зависит от теста ДНК.

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