6 декабря
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В Сбере рассказали — почему за 10 лет у инкассаторов в Сибири не похитили ни одного рубля

Добиться стопроцентного уровня сохранности средств клиентов инкассаторами Сибирского Сбера позволило использование спецконтейнеров для переноски денег.

Сбербанк.
Сбербанк.
Фото: Сбербанк.

Несмотря на то, что ежедневно сотрудники инкассации в Сибирских регионах совершают свыше 3 тысяч операций по перевозке денег, за более чем десятилетнюю историю использования нового оборудования не было зафиксировано ни одного случая хищения.

У спецконтейнеров многоуровневая система защиты — открыть их могут только уполномоченные сотрудники, а внутрь встроен механизм, запускающий ловушку с краской, если достать деньги пытается посторонний человек. Краска повреждает каждую купюру, находящуюся в контейнере. После этого деньги использовать невозможно, соответственно и пытаться похищать их бессмысленно.

Роман Костылев,
заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Главной ценностью Сбера всегда остаются клиенты, а также жизнь и здоровье сотрудников. Безопасность денег при инкассации — очень важная задача, с которой мы успешно справляемся, лишая любого смысла даже попытку нападения: испорченные купюры не будут приняты нигде, а данные о злоумышленниках, которые будут пытаться их сбыть, передаются правоохранителям.

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  • ПАО Сбербанк

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