27 октября
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Жизнь

В сеть попал израильский паспорт Собчак

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки опубликовала фотографию израильского паспорта Ксении Собчак в своем Telegram-канале.

Израильский паспорт Ксении Собчак
Израильский паспорт Ксении Собчак
Telegram-канал Тины Канделаки

Фото израильского паспорта Ксении Собчак стало известно всем пользователям интернета благодаря Тине Канделаки.

Также телеведущая опубликовала цитаты журналистки с подписью «Как всегда за словами — ложь и ничего более».

Ранее Ксения Собчак уехала из России в Литву, через Белоруссию. Она предъявила паспорт гражданки Израиля.

Собчак проходит как подозреваемая по делу о вымогательстве. Статья, по которой ее подозревают, может грозить международным розыском, заявил глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин.

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