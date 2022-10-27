В сеть попал израильский паспорт Собчак

Фото израильского паспорта Ксении Собчак стало известно всем пользователям интернета благодаря Тине Канделаки.
Также телеведущая опубликовала цитаты журналистки с подписью «Как всегда за словами — ложь и ничего более».
Ранее Ксения Собчак уехала из России в Литву, через Белоруссию. Она предъявила паспорт гражданки Израиля.
Собчак проходит как подозреваемая по делу о вымогательстве. Статья, по которой ее подозревают, может грозить международным розыском, заявил глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин.