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29 февраля
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Жизнь

Российские технологи готовы воскрешать умерших людей в виртуальной реальности

Отечественные эксперты в области виртуальной реальности заявляют, сделать виртуального двойника умершего человека под силу российским и зарубежным программистам. Но современные технологии искусственного интеллекта и не полное понимание работы человеческого мозга пока не позволяют реализовать замысел, пишут «Известия»

Виртуальная реальность на тренинге по продажам.
Виртуальная реальность на тренинге по продажам.

Ряд подобных проектов уже существует. Например, недавно в Южной Корее мать «встретилась» в виртуальном мире с дочерью, которая умерла в 2016 году. Поговорила с ней и даже смогла «подержать» за руку, для чего разработчики прибегли к технологии захвата движения.

Проще всего повторить внешность и речь человека. С этим отлично справятся синтезаторы голоса и программы построения трехмерной копии по видео и фотографиям.

При наличии современных технологий двумерное изображение можно легко перевести в трехмерное, подтвердил руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, профессор Сергей Кузнецов.

Мозг
Мозг
google.ru

Вложить в цифровой аватар некий набор знаний об умершем и прописать алгоритмы общения с ним действительно также нетрудно. Однако копией того человека, которого знали при жизни, он все равно не будет.

Константин Воронцов,
руководитель лаборатории машинного интеллекта МФТИ:

Я против того, чтобы это был слепок личности умершего. На мой взгляд, лучше самому при жизни решить, какую информацию (знания, выводы, воспоминания) оставить своим потомкам. Цифровая копия, я уверен, в ближайшие десятилетия не сможет стать заменителем личности человека. Повторить ее пока кажется практически нереальным, да и ненужным.

С одной стороны, цель подобного проекта «воскрешения» — помочь человеку, пережившему тяжелую утрату. С другой, наш мозг понимает, что умершего больше не существует, это лишь иллюзия.

Компьютер. Программа.
Компьютер. Программа.
СС0

Люди, имеющие дело с виртуальной реальностью, часто используют термин «зловещая долина». Так называется ситуация, когда при общении с цифровым собеседником человек испытывает раздражение из-за ощущения неполного совпадения — «что-то не то». На данный момент технологии еще не способны преодолеть этот конфликт живого с цифровым.

Поэтому, с точки зрения экспертов, виртуальную реальность разумно применять лишь для возвращения в воспоминания, а не для создания новых впечатлений. Также необходимо задействовать в подобных экспериментах психологов и психотерапевтов.

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