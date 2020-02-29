Российские технологи готовы воскрешать умерших людей в виртуальной реальности

Отечественные эксперты в области виртуальной реальности заявляют, сделать виртуального двойника умершего человека под силу российским и зарубежным программистам. Но современные технологии искусственного интеллекта и не полное понимание работы человеческого мозга пока не позволяют реализовать замысел, пишут «Известия»

Ряд подобных проектов уже существует. Например, недавно в Южной Корее мать «встретилась» в виртуальном мире с дочерью, которая умерла в 2016 году. Поговорила с ней и даже смогла «подержать» за руку, для чего разработчики прибегли к технологии захвата движения.

Проще всего повторить внешность и речь человека. С этим отлично справятся синтезаторы голоса и программы построения трехмерной копии по видео и фотографиям.

При наличии современных технологий двумерное изображение можно легко перевести в трехмерное, подтвердил руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, профессор Сергей Кузнецов.

Мозг google.ru

Вложить в цифровой аватар некий набор знаний об умершем и прописать алгоритмы общения с ним действительно также нетрудно. Однако копией того человека, которого знали при жизни, он все равно не будет.

Константин Воронцов,

руководитель лаборатории машинного интеллекта МФТИ:

Я против того, чтобы это был слепок личности умершего. На мой взгляд, лучше самому при жизни решить, какую информацию (знания, выводы, воспоминания) оставить своим потомкам. Цифровая копия, я уверен, в ближайшие десятилетия не сможет стать заменителем личности человека. Повторить ее пока кажется практически нереальным, да и ненужным.

С одной стороны, цель подобного проекта «воскрешения» — помочь человеку, пережившему тяжелую утрату. С другой, наш мозг понимает, что умершего больше не существует, это лишь иллюзия.

Компьютер. Программа. СС0

Люди, имеющие дело с виртуальной реальностью, часто используют термин «зловещая долина». Так называется ситуация, когда при общении с цифровым собеседником человек испытывает раздражение из-за ощущения неполного совпадения — «что-то не то». На данный момент технологии еще не способны преодолеть этот конфликт живого с цифровым.

Поэтому, с точки зрения экспертов, виртуальную реальность разумно применять лишь для возвращения в воспоминания, а не для создания новых впечатлений. Также необходимо задействовать в подобных экспериментах психологов и психотерапевтов.